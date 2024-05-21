Etkinlik kapsamında Yunusemre Kent Tiyatrosu tarafından düzenlenen drama atölyesi, öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı. Yağcılar Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler tiyatronun eğlenceli dünyasına adım attı ve yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Atölye çalışmaları sırasında çocuklar, hem eğlendiler hem de sanatla iç içe bir gün geçirdiler. Yunusemre Kent Tiyatrosu ekibi, öğrencilere tiyatro temel kavramlarını ve sahne sanatlarının inceliklerini eğlenceli bir şekilde aktardı. Etkinlik, öğrencilerin sanata olan ilgisini artırmak ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlendi.

Editör: Sude Kula