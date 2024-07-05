Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, D-650 kara yolunun Aşağıkirazca mevkisinde meydana gelen zincirleme kazada, 2 tır, 1 kamyon ve 1 pikap çarpıştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araçlar, 1'i ağır olmak üzere 3 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan tır sürücüsü A.Ç., eşi N.Ç. ve oğlu O.Ç., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. N.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.