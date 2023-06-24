Kentte aralıklarla etkili olan ve önceki yıllara göre yüzde 300 oranında artan yağışlar, üründen verim almak için umutlanan çiftçilere kabus yaşattı. Son dönemlerde sağanak ve dolu yağışları il genelindeki ekili arazide zarara yol açtı. Merkez ile Altınyayla, Gürün, Kangal, Suşehri Gemerek, Şarkışla ilçeleri ve bu bağlı köylerde başta buğday olmak üzere, arpa, yulaf, patates gibi ürünlerin ekili olduğu tarlalar zarar gördü. Gelen ihbarları değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise sahaya inerek zarar gören tarla sayısı ve rakamsal verilerin toplanması için hasar tespit çalışmalarına başladı. İl genelinde oluşan zararın boyutunu belirleyebilmek için ekipler fazla mesai yapıyor. Son olarak merkeze bağlı Tatlıcak köyünde yaklaşık 1500 dönüm ekili tarım arazisini dolu vurdu. Köylüler uzun zaman sonra ilk defa bu yıl yağışlarla verimli bir yıl geçirmeyi beklerken, tam tersine tarlalarının zarar gördüğünü ve mağdur olduklarını söyledi.



'DOLU HEPSİNİ VURDU’

Tatlıcak köyü muhtarı Sebahattin Kaya, yağışlardan mağdur olduklarını belirterek, "Yağış sonrası tarlalarımıza geldiğinde, ceviz büyüklüğünde dolu olduğunu gördük. Bütün mahsulü mahvetti. Bu sene ekinlerimiz, tarlalarımız çok güzeldi ama dolu yağınca hepsi mahvoldu" dedi.

Köy sakinlerinden Yunus Şeker de "Ekili tarlalarımız tamamen zarar gördü. Buraları nadasa bırakacağız. Devletimizden de yardım bekliyoruz. Bu yıl tarlalarımız çok güzeldi. Daha önce böyle görmemiştim. Doludan önce böyle güzel olmasaydı, bu kadar üzülmezdik. Ekinlerimizin güzel olması üzüntümüzü de artırdı" diye konuştu.



Ali Güneş ise yoğun yağışlar sonrası pas hastalığına karşı da ilaçlama yaptıklarını belirterek, "Her şey yolunda gidiyordu. Dolu vurunca ekinlerimiz tamamen pasif duruma geçti. Aynı şekilde patates tarlalarında da zarar oluştu" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Valiliği de ekiplerin il genelinde hasar gören noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü, çiftçilerin zararlarının karşılanması için gereken desteğin verileceğini açıkladı.