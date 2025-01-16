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Sabuncoğlu, Sports Digitale’in fonlandığına dair çıkan iddialara karşılık vererek, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Sabuncoğlu, kulüplere yakın olmanın riskli olduğunu ve bu mesafeyi korumanın gerektiğini söyledi: "Yakınsan yanarsın, uzaksan bronza dönersin."

Sabuncoğlu, menajerlerden değil, doğrudan spor kulüpleri nden de tehdit aldığını belirterek, yaşadığı baskılara dikkat çekti.

Sports Digitale'in Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncoğlu , katıldığı programda spor kulüpleri nden aldığı tehdit leri ve "fonlanıyor" iddialarını yanıtladı.

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