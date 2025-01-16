Sports Digitale'in Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncoğlu, katıldığı programda spor kulüplerinden aldığı tehditleri ve "fonlanıyor" iddialarını yanıtladı.
Kulüplerden tehditler aldığını açıkladı
Sabuncoğlu, menajerlerden değil, doğrudan spor kulüplerinden de tehdit aldığını belirterek, yaşadığı baskılara dikkat çekti.
Kulüplere yakın olmamayı tavsiye ediyor
Sabuncoğlu, kulüplere yakın olmanın riskli olduğunu ve bu mesafeyi korumanın gerektiğini söyledi: "Yakınsan yanarsın, uzaksan bronza dönersin."
"Fonlanıyor" iddialarına cevap verdi
Sabuncoğlu, Sports Digitale’in fonlandığına dair çıkan iddialara karşılık vererek, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Kaynak: HABER MERKEZİ