Sports Digitale'in Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncoğlu, katıldığı programda spor kulüplerinden aldığı tehditleri ve "fonlanıyor" iddialarını yanıtladı.

Yağız Sabuncoğlu'ndan Şok Açıklama Kulüplerden Tehdit Alıyorum (4)

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Kulüplerden tehditler aldığını açıkladı

Sabuncoğlu, menajerlerden değil, doğrudan spor kulüplerinden de tehdit aldığını belirterek, yaşadığı baskılara dikkat çekti.

Kulüplere yakın olmamayı tavsiye ediyor

Sabuncoğlu, kulüplere yakın olmanın riskli olduğunu ve bu mesafeyi korumanın gerektiğini söyledi: "Yakınsan yanarsın, uzaksan bronza dönersin."

Yağız Sabuncoğlu'ndan Şok Açıklama Kulüplerden Tehdit Alıyorum (3)

"Fonlanıyor" iddialarına cevap verdi

Sabuncoğlu, Sports Digitale’in fonlandığına dair çıkan iddialara karşılık vererek, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Kaynak: HABER MERKEZİ