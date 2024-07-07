Cem Tibet DEMİREZER/Özel Haber

Edirne'de gerçekleştirilen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, her yıl olduğu gibi bu yıl da dev Türk bayrağı selamlama seremonisi yapıldı. Er Meydanı'nda açılan dev Türk bayrağı, statta büyük bir coşkuyla alkışlandı. Seremoni, izleyicilere milli birlik ve beraberlik duygusunu yeniden yaşattı.

Protokol üyeleri seremonide

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Protokol üyeleri, seremoniyi tribünden izleyerek bayrağı ayakta alkışladı.

Kırkpınar'ın köklü geleneği

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Türkiye'nin en eski ve en prestijli spor etkinliklerinden biri olarak biliniyor. Her yıl düzenlenen güreşler, tarihi dokusuyla ve köklü gelenekleriyle dikkat çekiyor. Bayrak selamlama seremonisi, Kırkpınar'ın en önemli ve en anlamlı anlarından biri olarak öne çıkıyor.

Coşku ve gurur

Bayrak selamlama seremonisi sırasında cazgırlar, davul zurna ekibi üyeleri ve hakemler, dev Türk bayrağını saha etrafında dolaştırdı. Marşlar eşliğinde gerçekleştirilen bu tören, izleyicilere büyük bir coşku ve gurur yaşattı. Bayrağın saha etrafında dolaştırılması sırasında statta büyük bir alkış tufanı koptu.

İzleyicilerden tam destek

Bayrak selamlama seremonisi sırasında protokol üyeleri ve izleyiciler, bayrağı ayakta alkışlayarak selamladı. Bu anlamlı tören, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin milli birlik ve beraberlik açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.