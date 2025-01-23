Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesi, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Yangının ardından ünlü isimlerden peş peşe tepkiler gelirken, Pınar Altuğ’un eşi ve eski oyuncu Yağmur Atacan’ın paylaşımı gündeme damga vurdu.

“Umurumda değilsiniz!”

Yağmur Atacan, Instagram hesabından siyah bir kare paylaşarak dikkat çekici ifadeler kullandı. “Şu an burada yazacaklarımı kaç kişi okuyacak umurumda değil. Hele okuyup da kaç kişi anlayacak; anlamayanlar, siz hiç umurumda değilsiniz!” diyerek sözlerine başlayan Atacan, toplumun yaşadığı travmaları ve adalete duyulan güvenin sarsılmasını eleştirdi.

“Çocukların yanmasını kimse açıklayamaz”

Paylaşımında yaşanan felaketlerin derin yaralar açtığını vurgulayan Atacan, “Kimse çıkıp takdiri ilahi demesin, çocukların canlı yanmasını bana kimse açıklayamaz,” dedi. Toplumun giderek yaşam sevincini yitirdiğini belirten ünlü isim, Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe hitabesinden alıntı yaparak dikkatleri geçmişten bugüne değişmeyen sorunlara çekti.

Yağmur Atacan’ın isyan dolu paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü. Pek çok takipçi, Atacan’ın samimi ifadelerini destekleyen yorumlar yaptı. Yangının sebebi ve sorumlularıyla ilgili tartışmalar sürerken, Atacan’ın mesajı toplumun geniş kesimlerinde yankı buldu.