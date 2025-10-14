Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları başta olmak üzere bazı bölgelerde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin altında seyredecek.

Meteoroloji’den yeni sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülkenin kuzey kesimlerinde yağış beklendiğini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve Balıkesir’in kuzey ilçelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji raporuna göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde hissedilir derecede serin hava etkili olacak.

Rüzgar kuzeyden esecek

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. MGM, vatandaşların olası kısa süreli yağışlara ve rüzgar değişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Bölge bölge hava durumu (14 Ekim 2025)

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu yağmurlu.

Ege: Az bulutlu ve açık.

Karadeniz: Batı kıyılarında sağanak, iç kesimlerde parçalı bulutlu.

İç Anadolu: Az bulutlu, serin hava etkili.

Akdeniz: Açık ve güneşli.

Doğu Anadolu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli.

Meteoroloji yetkilileri, ani sağanak geçişlerine karşı özellikle araç sürücülerini dikkatli olmaya çağırdı. Ayrıca sıcaklık düşüşünün, sabah saatlerinde sis ve pus oluşumunu artırabileceği uyarısında bulunuldu.