İzmir’in Buca ilçesinde, park halindeki tıra çarpan öğrenci servisinde hayatını kaybeden 9. sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi'nin ölümünün ardından okul müdürünün yeri değiştirildi.

Feci kaza ve Yağmur Özçelebi'nin hayatını kaybetmesi

26 Aralık sabahı saat 08.30 sıralarında Buca'nın Doğuş Caddesi ile 3. Sokak kesişiminde meydana gelen kazada, 35 S 87206 plakalı okul servisi, yolun solunda park halindeki 27 AYJ 620 plakalı tıra çarptı. Kazada, servisin sol arka kısmındaki pencereler patladı ve bazı öğrenciler yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, pencerelerin patladığı koltukta oturan 9. sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yağmur’un cenazesi, Bayraklı ilçesindeki Manavkuyu Fatih Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Bayındır’da toprağa verildi.

İdari soruşturma ve okul müdürünün yer değiştirilmesi

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kazayla ilgili olarak idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürünün, öğrencilere servis hizmeti verirken sözleşme imzalatmadığı gerekçesiyle yerinin değiştirildiği öğrenildi.