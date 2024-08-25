Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde, yağışlı hava koşulları nedeniyle kayganlaşan yolda gerçekleşen üç araçlı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolunda meydana geldi.

Kazanın detayları

Edinilen bilgilere göre, Trabzon’dan Eskişehir’e konvoy halinde seyahat eden üç araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. İlk olarak, E.E. yönetimindeki Toyota marka otomobil, aynı yönde ilerleyen S.H.’nin kullandığı Fiat marka araca çarptı. Ardından, çarpışmanın etkisiyle E.E.’nin aracı, Ö.T.’nin sürücüsü olduğu diğer bir Fiat marka araca da çarptı.

Yaralılar ve müdahale

Kazanın ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, E.E. ve eşi F.N.E. ile diğer araçta bulunan H.T. (57) ve kızı Z.N.T. (17) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaza nedeniyle kara yolunda araç trafiği, bir süreliğine tek şerit üzerinden sağlandı. Polis ekipleri, kaza alanında gerekli incelemeleri yaparak, araçların çekici yardımıyla otoparka kaldırılmasını sağladı. Kazanın ardından yapılan incelemeler, olayın yağışlı hava koşulları nedeniyle meydana geldiğini doğruladı.

Kazanın detaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı.