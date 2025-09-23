Soruşturma kapsamında belediye bünyesindeki bazı isimler de gözaltına alındı.

Soruşturmada Tutuklamalar ve Serbest Bırakılanlar

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19 Eylül 2025’te başlattığı soruşturma kapsamında, Sungur’un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal ve eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer tutuklandı.

Belediye çalışanları Y.N.Y., M.S. ve S.G.Ç. ise gözaltına alınan diğer isimler arasında yer aldı. Şüphelilerden Y.N.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görevden Uzaklaştırma Kararı

İçişleri Bakanlığı, Ahmet Sungur’un “irtikap” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Ahmet Sungur Kimdir?

1971 yılında Kırıkkale’de doğan Sungur, ilk ve orta öğrenimini Yahşihan’da, lise eğitimini Kırıkkale’de tamamladı. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu olan Sungur, 1989 yılında Yahşihan Belediyesi’nde memur olarak göreve başladı ve Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak çalıştı.

Ahmet Sungur, 2009, 2014 ve 2024 mahalli idareler seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı seçildi.

Sungur’un görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte belediyede geçici yönetim düzenlemelerinin yapılması bekleniyor. Soruşturma ve yargılama süreci ise devam ediyor.