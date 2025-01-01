ABD'de yaşayan Yahudi yazar Avi Steinberg, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı nedeniyle, bu ülkenin vatandaşlığından çıktığını duyurdu.

Steinberg, ABD merkezli Truthout haber sitesi için kaleme aldığı yazısında, İsrail’in "etnisite temelinde oluşturulmuş üstünlükçü yasalara" dayandığını vurguladı.

İsrail'in Gazze’de ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki mevcut saldırılarını bu sürecin bir devamı olarak gördüğünü belirten Steinberg, "İsrail, Filistin'in yerli halkını ortadan kaldırmak için yürüttüğü soykırım kampanyasında benim ve diğer pek çok kişinin varlığını, doğumunu ve kimliğini silah olarak kullandı... Bizim işimiz bu beton levhaları kaldırmak, sahte belgeleri yırtmak ve bu baskı ve adaletsizlik yapılarının meşru ya da Allah korusun kaçınılmaz görünmesini sağlayan anlatıları bozmak olmalı" ifadesini kullandı.

Steinberg, vatandaşlıktan çıkma kararının İsrail'in 1948'deki Bağımsızlık Bildirgesi'ni, 1950 tarihli Geri Dönüş Yasası'nı ve 1952 tarihli Vatandaşlık Yasası ile doğrudan ilintili olduğunu kaydetti.

İsrail Bağımsızlık Bildirgesi'nin eşitlik iddiasının sadece uluslararası meşruiyet için bir araç olduğunu vurgulayan Steinberg, bunu takip eden diğer yasaların İsrail'in “sömürgeci hedeflere” ulaşmak için kullanılan araçlar olduğunu savundu.

Steinberg, İsrail’in kuruluşundan bu yana, "açık sömürgeci, hedefi Filistin'in ortadan kaldırılması olan askeri bir rejimi desteklemek adına etnisite temelli üstünlükçü yasalara dayandığının" altını çizdi.

ABD'de yaşayan yazar Steinberg yazısında, İsrailli dostlarına vatandaşlıktan çıkma konusunda kendisine katılmaları ya da en azından zorunlu askerliği reddetmeleri çağrısında da bulundu.

"Ailem, ellerinde tuttukları vatandaşlık belgesiyle, Filistinlilere ait bir evi işgal etti"

ABD’deki İsrail konsolosluğuna kısa bir süre önce gittiğini ve resmen vatandaşlıktan çıkmak için evraklarını teslim ettiğini aktaran Avi Steinberg, “Filistinliler hala cesetleri sayarken ya da çoğu zaman sevdiklerinden geriye kalanları toplarken, konsoloslukta sırada önümde duran taşralı bir kadın neşeyle bugün beni buraya neyin getirdiğini sordu” ifadesini kullandı.

Avi Steinberg, "Geri Dönüş Yasası" kapsamında İsrail'e göç eden Yahudi bir anne ve babanın oğlu olarak Kudüs’te doğdu, sonrasında Boston’a yerleşti.

İsrail'in "Geri Dönüş Yasası" uyarınca bu ülkeye göç etmek için başvuran Yahudiler, "diaspora Yahudilerinin İsrail'e göçü" anlamına gelen "Aliya" yaparak vatandaşlık elde edebiliyor.

Ailesinin "Kudüs’te yalnızca birkaç yıl önce etnik temizlik yürütülmüş bir mahalleye" taşınma kararını da yazısında eleştiren Steinberg, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kasıtlı bir cehalete dönüşecek olan gençlik saflığıyla hem ABD'nin Vietnam'ı işgaline karşı çıkan Amerikalı liberaller olmayı hem de başka bir halkın topraklarında silahlı yerleşimciler olarak hareket etmeyi başardılar."

Steinberg, "Ürdün'e sürülen ve daha sonra geri dönmeleri silah zoruyla engellenen Filistinli bir aile tarafından inşa edilen ve kısa bir süre öncesine kadar onların yaşadığı bir evi, (ailem) ellerinde tuttukları vatandaşlık belgeleriyle işgal etti" ifadesini kullandı.

İsrail Parlamentosunda (Knesset) 19 Temmuz 2018'de, İsrail'in Yahudi halkının ulus-devleti olarak kabul edilmesi, İbranicenin devletin resmi dili olduğu ve İsrail'e yalnızca Yahudilerin göç edebileceğini kabul eden "Yahudi ulus devlet yasası" çok az oy farkıyla kabul edilmişti.