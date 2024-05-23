1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde meydana gelen kazada 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Aci, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş, motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.

1 kişi yaşamını yitirdi

Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, ATV'sini tamir ederken aynı yönde seyir halinde olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.'nin kullandığı lüks cip, emniyet şeridinde bekleyen Acı ve arkadaşlarına çarparak sulama kanalına düştü. Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde yaşamını yitirirken Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralandı.

Önce Mısır sonra ABD

Kazanın ardından T.C. annesi Eylem Tok'u arayarak yardım isterken olay yerine gelen Tok, oğlunu kendi aracına alıp olay yerinden kaçırdı. 17 yaşında suça sürüklenen çocuğun kullandığı lüks cip ise olay yerinde öylece bırakıldı. Polisin çalışmaları neticesinde anne Eylem Tok'un yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan T. C.'yi gece saatlerinde apar topar Mısır'a kaçırdığı anlaşıldı.

Yakalama kararı çıkarıldı

Olayla ilgili soruşturma sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, anne ve oğlu için yakalama kararı çıkardı. Öte yandan, Mısır ile görüşmelere başladıklarını açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu T.C. hakkında Kırmızı Bülten ile arama kararı çıkarılması için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Geri dönmek için şart koştu

Tüm bu gelişmelerin ardından ilk kez konuşan Eylem Tok, "Ben her an dönebilirim, şu anda da dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum." ifadelerini kullanırken "Ülke bana desin ki 'kana kan yok, çocuğa karşı bir şey yapmayacağız. Adalet yerini bulacak" diyerek adeta hukuka şart koştu.

Güle oynaya taksiye bindiler

ABD'de kameralara yansıyan ve güle oynaya taksiye bindikleri görülen Eylem Tok ve suça sürüklenen oğlu 17 yaşındaki T.C.'ye ait görüntüler Türkiye'de büyük infial yarattı. Sosyal medyadan büyük tepki alan görüntüler için vatandaşlar hep bir ağızdan "yargılanmalılar" diyerek tepki gösterdi.

Küfür ederek video çektiler

Öte yandan yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırılan 17 yaşındaki T.C. ve arkadaşlarının Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirmesine neden olan kazadan sonra bir video kaydettikleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya servis edilen görüntülerde T.C. ve arkadaşlarının kazadan hemen sonra ambulans veya polis çağırmak yerine küfürler ederek video çekip sosyal medyada paylaşmaya çalıştıkları anların yer aldığı görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kırmızı bülten kararı

Soruşturma kapsamında şüpheliler Eylem Tok ve 17 yaşındaki sürücü T.C. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.