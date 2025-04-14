Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Lise ve Yetişkin Tiyatro Ekibi, seyirciden gelen yoğun talep üzerine “Yakından Kumanda 2” adlı komedi oyununu bir kez daha sahneledi. Gönül Özkaradayı tarafından yazılıp yönetilen oyun, tiyatroseverleri kahkahaya boğdu.

Televizyonun mizahi yüzü sahneye taşındı

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı tiyatro ekibinin hazırladığı oyun, televizyonda yayınlanan genel izleyici programlarını mizahi bir dille eleştiren eğlenceli bir kurguya sahipti. Tek perdelik yapısıyla temposunu hiç düşürmeyen oyun, izleyiciden büyük beğeni aldı.

Oyunun ardından çiçek takdimi

Gösterimin sonunda, Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sorumlusu Emrah Kanık, oyunun yazarı ve yönetmeni Gönül Özkaradayı’ya çiçek takdim ederek teşekkür etti. Salonu dolduran izleyiciler de uzun süre alkışlayarak memnuniyetlerini dile getirdi.

Başkan Yardımcısı Maliz’den teşekkür mesajı

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, oyunun ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Belediyemizin lise ve yetişkin tiyatro ekibi tarafından sahnelenen ‘Yakından Kumanda 2’ oyunu, hemşehrilerimiz tarafından büyük ilgiyle izlendi. Sahne performanslarıyla izleyiciyi etkileyen tüm oyuncularımıza, değerli yönetmenimiz Gönül Özkaradayı’ya ve salonumuzu dolduran tiyatroseverlere teşekkür ederim.”