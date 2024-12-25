TikTok fenomeni olarak bilinen "Yakışıklı Güvenlik" Muhammet Sürmeli, Ege Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği söyleşi ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Kendine özgü danslarıyla dikkat çeken Sürmeli, üniversitede verdiği söyleşi sonrasında, rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından makamında ağırlandı. Ancak, bu görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada eleştiriler artıyor

Ege Üniversitesi'ndeki söyleşi ile ilgili paylaşımlar, birçok sosyal medya kullanıcısından eleştiriler aldı. "Vay üniversitelerin haline", "Neden söyleşi yapmış anlamadım" gibi yorumlar hızla yayıldı. Bu tepkiler sadece söyleşi ile sınırlı kalmayıp, rektörün Sürmeli’yi makamında ağırladığı anların görüntülerine de yöneldi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, "O makamda ne işi var?" diye sordu.

Ege Üniversitesi'nde bilim mi, popülerlik mi?

Bazı kullanıcılar, "Bilim adına büyük bir adım olmuş" ve "Sosyal medyada çok fazla takipçiye sahip olmak, okumaktan/bilimden daha öncelikli olmuş" şeklinde yorumlarda bulundu. Bu eleştiriler, üniversitelerin ve eğitim kurumlarının sosyal medyada popüler olan isimlerle işbirliği yapma kararlarına yönelik eleştiri oklarını yöneltti.

Sürmeli’nin söyleşisi ve sonrası: Tepkiler çığ gibi büyüdü

Tepkilerin yanı sıra, bazı kullanıcılar bunun sadece bir şaka olduğunu dile getirdi. Ancak, eleştirilerin artarak devam etmesi, sosyal medyada konunun ciddiyetle tartışılmasına yol açtı. Sürmeli'nin üniversitelerde böyle bir platformda yer alması, eğitim ve bilim dünyası adına sorgulamalara neden oldu.