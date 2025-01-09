Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımında meydana gelen korkunç kazada, yakıt tankeriyle otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza sonrası olay yerinde yoğun müdahale

Edinilen bilgilere göre, 27 GG 300 plakalı otomobil ile 02 FY 339 plakalı yakıt tankeri çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 ölü, 4 yaralı

Kazada, 2'si kadın olmak üzere 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise çeşitli derecelerde yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazanın sebebi araştırılıyor

Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın detaylarını araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.