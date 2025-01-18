Nijerya’nın batısındaki Nijer eyaletinde bir yakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen patlama, trajik bir felakete yol açtı. Federal Karayolu Güvenliği Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, olayda en az 60 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Mağdurların çoğunun, dökülen yakıtı toplamaya çalışan bölge sakinleri olduğu belirtildi.

Dökülen yakıt ölüm tuzağı oldu

Federal Karayolu Güvenliği Birliği (FRSC) Nijer eyaleti komutanı Kumar Tsukwam, kazanın ardından çok sayıda kişinin dökülen yakıtı toplamak için tankerin bulunduğu alana geldiğini açıkladı. Tsukwam, "Tüm durdurma çabalarına rağmen kalabalık yakıt almak için toplandı ve trajedi kaçınılmaz oldu" ifadelerini kullandı. Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, ancak geriye büyük bir yıkım ve can kaybı tablosunun kaldığı bildirildi.

"Güvenliğinizi öncelik alın"

Nijer eyaleti vali sözcüsü Bologi İbrahim, bu tür durumlarda bölge sakinlerinin güvenliklerini öncelik alması gerektiğini belirterek, “Petrol tankerleri kazaya karıştığında, tehlike potansiyelinin farkında olunması gerekiyor. Güvenli bir mesafede kalmak hayati önemde” dedi.

Yardım çalışmaları başlatıldı

Nijerya, petrol kaynaklarının zengin olduğu bir ülke olmasına rağmen, altyapı eksiklikleri ve yoksulluk nedeniyle benzer trajedilere sıkça sahne oluyor. Dökülen yakıtı toplama girişimlerinin geçmişte de benzer facialara yol açtığı biliniyor. Yetkililer, olayın ardından ölenlerin ailelerine destek sağlamak için çalışma başlatıldığını duyurdu. Yaralıların tedavisi sürerken, bölge halkı arasında büyük bir yas havası hakim.