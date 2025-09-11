Kütahya Müze Müdürlüğü gözetiminde yürütülen kazılarda ortaya çıkan kalıntılar, şehrin zengin tarihine dair önemli ipuçları sunuyor.

Vali Musa Işın Çalışmaları Yerinde İnceledi

Kazı alanını ziyaret eden Kütahya Valisi Musa Işın, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. İncelemeler sırasında Vali Işın’a, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Enes Çınar da eşlik etti.

Vali Işın, külliyenin yalnızca Kütahya için değil, tüm Türkiye için büyük bir kültürel değer taşıdığını vurgulayarak, “Yakup Çelebi İmaret Külliyesi, Kütahya’nın en önemli tarihi miraslarından biridir. Buradaki kazılar, tarihi dokuya zarar verilmeden ve titizlikle yürütülüyor. Amacımız, bu eşsiz yapıyı koruyarak geleceğe aktarmaktır” ifadelerini kullandı.

600 Yılı Aşan Tarihe Sahip

Belgelerde yer alan bilgilere göre külliye, II. Yakup Çelebi tarafından 1411 yılında inşa edildi. Kompleksin içerisinde imaret, mescit, medrese, türbe, hamam ve kütüphane gibi bölümler yer alıyordu.

Yapılan kazılar sayesinde külliyenin orijinal yapısına dair yeni bulgular ortaya çıkarılırken, ilerleyen süreçte restorasyon çalışmalarının da gündeme alınması bekleniyor.

Yetkililer, kazıların tamamlanmasının ardından bölgenin tarihi ve kültürel turizme kazandırılacağını belirtti. Böylece Yakup Çelebi Külliyesi’nin, Kütahya’nın tarihini ve kültürel kimliğini yansıtan önemli bir cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.