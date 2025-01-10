Yalı Çapkını dizisi 10 Ocak akşamı yeni bölümüyle ekranlara dönüyor! Star TV yayın akışında yer alan dizi, kaldığı yerden heyecanla devam edecek.

Yalı Çapkını bu akşam ekranlarda

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, kısa bir aranın ardından izleyiciyle yeniden buluşuyor. Yeni yıl haftası nedeniyle ekranlara gelmeyen dizinin yeni bölümü, 10 Ocak Cuma akşamı saat 20:00’de yayınlanacak. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Son bölümde neler olmuştu?

Geçtiğimiz bölümde Ferit, Halis Ağa’nın emirlerine karşı çıkarak zor anlar yaşamış, Seyran ise ilişkilerini sorgulamaya başlamıştı. Seyran ve Suna’nın geçmişte aldıkları kararların ortaya çıkmasıyla birlikte hikaye daha da karmaşık bir hal almıştı. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde olayların nasıl gelişeceği büyük merak konusu.

STAR yayın akışı 10 Ocak

07.00 - Güne Başlarken

16.15 - Söz

20.00 - Yalı Çapkını

00.15 - Sen Ağlama İstanbul