Üç sezondur izleyicilerin ilgisini çeken ve büyük beğeni toplayan Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde büyük bir gelişme yaşandı. Dizinin kadrosuna yeni bir karakter dahil oldu: Karan! Bu rolü ünlü oyuncu Armağan Oğuz canlandıracak. Dizinin hayranları, Armağan Oğuz’un kim olduğunu ve kaç yaşında olduğunu merak etmeye başladılar.

Armağan Oğuz kimdir?

11 Şubat 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Armağan Oğuz, İstanbul Erkek Lisesi’ni tamamladıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü’ne başladı. Üniversite yıllarında modellik kariyerine adım atan Oğuz, 2008 yılında Best Model Of Türkiye yarışmasında birinci olarak büyük bir çıkış yaptı. Aynı yıl, Best Model Of The World yarışmasında ise ikinci oldu.

Modellik kariyerini başarıyla sürdüren Armağan Oğuz, 2010’ların başında ABD’ye taşınarak Hollywood Film Akademisi’nde oyunculuk eğitimi aldı. 2016 yılında, Alper Çağlar’ın yönettiği Dağ 2 filminde yer aldı ve oyunculuk kariyerinde önemli bir adım attı. Ardından 2017 yılında Börü dizisinde de rol alarak televizyon dünyasına adımını attı.

Armağan Oğuz kaç yaşında?

Yalı Çapkını dizisine Karan karakteriyle katılan Armağan Oğuz, 40 yaşında.

Armağan Oğuz’un yolu başarılarla dolu

Modellikten oyunculuğa geçiş yapan Armağan Oğuz, hem televizyon hem de sinemada başarılı projelerde yer aldı. Yalı Çapkını dizisindeki yeni rolüyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekecek olan Armağan Oğuz, şimdiden geniş bir hayran kitlesi edinmiş durumda.