Sevilen dizi Yalı Çapkını, ekran macerasını tamamlarken başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den üzücü bir haber geldi. Yaklaşık iki yıldır bir dargın bir barışık devam eden ilişkilerini noktalamaya karar veren çiftin ayrılığı, hayranlarını şaşırttı.

Mert Ramazan Demir’in Cihangir'de bir kadınla görüntülenmesi sonrası, Afra Saraçoğlu’nun oyuncuyu affetmediği ve sosyal medya hesaplarından takipten çıktığı öğrenildi. Ayrılık sonrası sette de bir araya gelmemek için özel önlemler alındığı iddia ediliyor.

Yalı Çapkını dizisi final yapıyor!

İlk bölümleriyle reyting rekorları kıran Yalı Çapkını, son dönemde istediği başarıyı elde edemedi. Dizinin 100. bölümle ekranlara veda edeceği konuşuluyor. Yayınlandığı dönem büyük ilgi gören dizi, global platformlarda da en çok izlenen yapımlar arasına girmeyi başarmıştı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in özel hayatındaki bu ayrılık, dizinin final sürecine denk gelmesiyle daha da dikkat çekici hale geldi.