Gülçin Santırcıoğlu, son dönemde sosyal medyada yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yalı Çapkını dizisinde İfakat rolüyle tanınan Santırcıoğlu, dizi sektöründeki tekelleşmeyi ve özellikle menajer Ayşe Barım ile ilgili düşündüklerini paylaştı. “Ayşe Barım dışında bir menajerle çalışmak, kafadan ikinci lig oyuncusu olmakla eş değer bilinir,” diyen Santırcıoğlu, sektördeki haksız rekabeti de gözler önüne serdi.

“Kimse tek başına kral olmaz"

Santırcıoğlu, Ayşe Barım’ın sektördeki gücünü sorgularken, oyuncu arkadaşlarına da eleştirilerde bulundu. “Kimse tek başına kral olmaz, teba lazım,” diyen ünlü oyuncu, sektördeki iş ilişkilerinde menajerlerin güçlü rolüne dikkat çekti.

Kendi deneyimlerinden de bahseden Gülçin Santırcıoğlu, 14 yıl boyunca çalıştığı bir menajerden mobbing gördüğünü itiraf etti. “Kilolu olmak, ayrılmak istediği projelerden dolayı yapımcılarla baskıya uğramak gibi zorluklarla karşılaştım. Ancak bunları sadece son yıllarda kabul edebildim,” diyen Santırcıoğlu, sektördeki gizli haksızlıkları daha fazla gizlemeyi tercih etmedi.

Ünlü Oyunculardan Tepki Bekleniyor

Gülçin Santırcıoğlu’nun açıklamaları, sektördeki oyuncu arkadaşları arasında da yankı uyandıracağa benziyor. Santırcıoğlu, “Ayşe Barım’a laf söylemek kolay, ancak onun gücüne karşı çıkanlar kim?” diyerek dikkatleri sektördeki güç dinamiklerine çekti.