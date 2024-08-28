Muğla'nın turizm cenneti Bodrum'da kurulan Yalıkavakspor, Türkiye hentbolunun en önemli markalarından biri olmayı başardı. Yalıkavakspor, 2023 yılında kazandığı Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın ardından, geçen sezon da Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu elde etmişti. Bu başarısını sürdüren Bodrum ekibi, Süper Kupa'yı üst üste ikinci kez kazanarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Ankara'da oynanan Süper Kupa finalinde Yenimahalle Belediyespor'u 37-24 gibi farklı bir skorla mağlup eden Yalıkavakspor, ilk yarıyı da 16-12 önde kapattı. Bu galibiyetle Bodrum ekibi, Süper Kupa'yı bir kez daha müzesine götürmenin sevincini yaşadı. Bodrum, futbolda Süper Lig'e yükselen Bodrum FK ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Bodrum Basketbol takımlarıyla gurur duyarken, hentbolda Yalıkavakspor'un başarılarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.