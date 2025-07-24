Kadın hentbolunun yükselen ekiplerinden Armada Praxis Yalıkavakspor’un yeni yönetimi, Bodrum Golf Club’ta düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarıyla buluştu. Kulüp Başkanı Emin Palalı, Yalıkavakspor’u yaklaşık 7 milyon TL borçla devraldıklarını açıkladı.



Yeni dönem için ilk buluşma

Armada Praxis Yalıkavakspor Kulübü, Bodrum Golf Club’ta düzenlenen brunch organizasyonuyla medya temsilcileriyle bir araya geldi. Kulüp Başkanı Emin Palalı ve Asbaşkan Selim Yıldız’ın ev sahipliği yaptığı etkinliğe takım sporcuları da antrenman sonrası katıldı.

Belediye ve protokolden yoğun katılım

Etkinlikte Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Yıldızhan ve Kanat Özsert’in yanı sıra Bodrum Belediyesi Koordinatörü Emel Çakaloğlu ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk da yer aldı. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

“7 milyon TL borçla devraldık”

Toplantıda konuşan Başkan Emin Palalı, kulübü yaklaşık 7 milyon TL borçla devraldıklarını belirterek, “Yeni bir sezona, yeni bir yönetimle başlıyoruz. Bodrum’da beş kupası olan, Avrupa’da mücadele eden, Muğla’da ay-yıldız taşıyan tek kulüp biziz. Geçmişin yüklerini omuzlayarak geleceği birlikte inşa edeceğiz” dedi.

“Genç ve dinamik kadromuzla hazırız”

Kulüp Asbaşkanı Selim Yıldız ise genç kadroya ve enerjiye dikkat çekerek, “Yeni yönetim olarak kulübümüzü daha ileri taşımak için hazırız. Başkanımızla geçmişte de çalıştık. Armada Praxis Yalıkavak’ı hem Türkiye’de hem Avrupa’da güçlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sadece sportif başarı değil, sosyal sorumluluk da hedefte

Yeni yönetim, yalnızca sportif başarılarla değil; gençleri spora yönlendiren sosyal projelerle de öne çıkmayı amaçlıyor. Kurumsallaşma ve sürdürülebilir yapı vurgusu, yeni dönemin temel hedefleri arasında yer alıyor.