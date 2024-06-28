Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, Paris'in sembolik yapılarından Louvre Müzesi'nde bazı kareler paylaştı. Paylaşımına "Gece yarısı Louvre'da" notunu düşen Jenner, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada tepki yağdı

Modelin dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ni gece yarısı yalın ayak gezmesi, sosyal medyada geniş çapta eleştirildi. 28 yaşındaki Jenner'ın şöhreti sayesinde bu şekilde müzede gezebildiğine dair yorumlar yapıldı. Özellikle Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri Mona Lisa'ya bu kadar yaklaşması, Jenner'a ayrıcalık yapıldığına dair eleştirileri beraberinde getirdi.

"Tam bir ayrıcalık örneği"

Jenner'ın paylaşımına gelen yorumlar arasında "O kadar zenginsin ki Louvre'a gece yarısı girebiliyor ve yalın ayak gezebiliyorsun", "Müzedeyken ayakkabıların nerede?", "Çok saygısızca!" ve "Müzeyi mi kiraladın? Tam bir ayrıcalık örneği" gibi ifadeler yer aldı.

Müze yetkililerinden açıklama

Müze yetkilileri, MailOnline'a yaptıkları açıklamada Kendall Jenner'ın müze kapandıktan sonra özel bir tura katıldığını belirtti. Model, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Jenner'ın sevgilisi Bad Bunny ile müzeyi gezdiği düşünülüyor.