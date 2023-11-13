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Şeyhcui Mahallesi Enes Sokak’ta 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında yalnız yaşayan Mustafa Us’un pencerelerinin açık olduğunu görüp, akşam saatlerinden beri banyosundan gelen su sesini duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingirin kapıyı açmasıyla eve giren polis ekipleri, Mustafa Us’u banyoda hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Us’un hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Us'ün kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.