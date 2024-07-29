Yeni bir araştırma, yalnızlığın bazı kadınların kötü gıda seçimlerine yönelmelerine ve yeme krizleri yaşamalarına yol açabileceğini gösteriyor. Çalışmada yalnız olduklarını ifade eden kadınlara, özellikle tatlı ve kalori açısından zengin yiyeceklerin görselleri gösterildi. Bu durumun ardından kadınların beyinlerinde ruminasyon (tekrarlayıcı olumsuz düşünceler) ile ilişkili bölgelerde artış, kontrol ile ilgili bölgelerde ise azalma gözlemlendi.

California Üniversitesi’nden psikolog Arpana Gupta, bu durumu yönetici kontrolün frenler gibi işlev gördüğünü belirterek, "Eğer frenleriniz arızalıysa, canınızın çektiği yiyecekten kaçınmak zorlaşır. Ancak frenleriniz iyi çalışıyorsa, onlara dokunarak isteğinizden uzaklaşabilirsiniz," dedi.

Obezite tedavilerine yeni bir perspektif

Araştırma, JAMA Network Open dergisinde yayımlandı ve yalnızlık ile sağlıksız beslenme arasındaki fizyolojik bağlantının anlaşılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu bulgular, obezite tedavileri için gelecekteki hedefler belirlemeye ve davranış değişikliklerine ilham verebilir. Erkeklerde benzer bir çalışma yapılarak yalnızlık ve yeme alışkanlıklarıyla ilgili beyin aktivitesindeki cinsiyete özgü farklılıklar araştırılabilir, çünkü kadınlar ve erkekler obezite bağlamında farklı beyin yapılarına sahiptir.

Tatlı yiyecekler cezbetiyor

Araştırmada, Los Angeles’ta yaşayan, yaşları 18 ila 50 arasında değişen 93 sağlıklı menopoz öncesi kadından vücut kitle endeksi gibi demografik veriler toplandı. Katılımcılar, ruh sağlıkları, yeme davranışları ve yalnızlık hakkında anket doldurdu. Yalnızlık düzeyleri, arkadaşlardan, aileden ve partnerlerden alınan destek sıklığı ile ölçüldü. Daha sonra katılımcıların beyin aktiviteleri MRI ile tarandı ve farklı yiyecek görselleri gösterildi. Çikolatalı kek ve dondurma gibi yüksek kalorili tatlıların yer aldığı set, patates kızartması ve hamburger gibi tuzlu yiyeceklerle karşılaştırıldı. Tarama sırasında yalnız olan kadınlar, tatlı, yüksek kalorili yiyeceklerin görsellerini gördüklerinde ilgili beyin bölgelerinde artan aktivite gösterdi.

Yalnızlık ve yeme davranışı arasındaki bağlantı

Chicago Üniversitesi NORC’ta kıdemli araştırmacı olan psikolog Louise Hawkley, yeme davranışları ve obezitenin birçok kronik hastalığa katkıda bulunduğunu belirtti. Hawkley, yalnızlığın yemekle ilgili davranışlarla nasıl bağlantılı olduğunu anlamanın önemli olduğunu vurguladı