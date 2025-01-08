Modern toplumda yalnızlık, bireylerin sıkça karşılaştığı bir duygu haline geldi. Psikolojik Danışman Ekrem Çağrı Öztürk, yalnızlık korkusunun kökenlerini ve bu duyguyla sağlıklı bir şekilde nasıl başa çıkılabileceğini açıkladı.

Yalnızlık neden bu kadar zor?

İnsan doğası gereği sosyal bir canlıdır. Çocukluktan itibaren kurduğumuz ilişkiler, hayatımız boyunca düşünce ve değerlerimizi şekillendirir. Ancak bu ilişkilerde farklı anlamlar ve beklentiler oluşur, bu da yalnızlık hissini tetikleyebilir.

Psikolojik Danışman Ekrem Çağrı Öztürk’e göre, yalnızlık korkusu çoğunlukla kişinin kendisiyle olan ilişkisinden kaynaklanır. Öztürk, "Kendiyle baş başa kalamayan bireyler, kaçınma davranışları sergiler. Sürekli sosyal etkinliklere katılmak ya da bir ilişkiye bağımlı hale gelmek, bu kaçınma davranışlarının örnekleridir" diyor.

Yalnızlık korkusunun belirtileri nelerdir?

Sürekli sosyal etkinlik ihtiyacı: Kendi başına zaman geçirmekten kaçınmak.

Romantik ilişkilerde bağımlılık: Partnerle sürekli vakit geçirme arzusu.

Duygusal kaçınma: Düşüncelerden uzaklaşmak için çevreye aşırı odaklanma.

Kalabalıkta yalnızlık: İnsanlarla bir arada olunmasına rağmen derin bir yalnızlık hissi.

Yalnızlıkla sağlıklı bir şekilde nasıl başa çıkılır?

Psikolojik Danışman Ekrem Çağrı Öztürk, yalnızlık korkusuyla başa çıkmak için şu önerilerde bulunuyor: "Yalnızlık size ne ifade ediyor? Hangi durumlarda yalnız hissettiğinizi anlamaya çalışın. Bu, yalnızlığın kökenlerini keşfetmek için ilk adımdır. Kendinizle vakit geçirerek güçlü ve zayıf yönlerinizi keşfetmeye çalışın. Bu süreç, yalnızlıkla baş etmeyi kolaylaştırır. Kendi başınıza yapabileceğiniz keyifli aktiviteler bulun. Yalnız kalmayı, yeni hobiler edinmek ve kendinizi geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirin. İlişkilerde bağımlılıktan kaçının. Karşılıklı saygı ve anlayış üzerine kurulu ilişkiler, yalnızlık korkusunu azaltır."

Psikolojik Danışman Ekrem Çağrı Öztürk, "Yalnızlık korkusuyla yüzleşmek, kaygılarımızı azaltır ve daha sağlıklı ilişkiler kurmamıza olanak tanır. Kendi yalnızlığımızla barıştığımızda, hayat daha üretken ve keyifli hale gelir" diyerek sözlerini noktaladı.