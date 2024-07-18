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Yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adliyede görevli polislerin havaya ateş ederek müdahalede bulunduğu olaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kavgada O.K. (29) ve C.O. (40) tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

Yalova Adliyesi'nde görülen duruşma sonrası yol üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Artvin'de tünel içindeki iki kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Artvin'de tünel içindeki iki kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

YALOVA (AA) - Yalova'da adliye çıkışında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

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