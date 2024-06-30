Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Kocadere köyünde yol kenarındaki samanların tutuşmasıyla arazi yangını çıktı. Yangın, Çınarcık itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ekipler, yangının ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Yangının nedeni izmarit

Alınan bilgilere göre, yangının yoldan geçen bir araçtan atılan izmaritten kaynaklandığı düşünülüyor. Bu tür dikkatsizliklerin büyük tehlikelere yol açabileceği bir kez daha gözler önüne serildi.

Hızlı müdahale felaketi önledi

Çınarcık itfaiyesi, yangına anında müdahale ederek olası büyük bir felaketi önledi. Yangının kısa sürede kontrol altına alınması, çevredeki yerleşim yerlerini ve doğal alanları koruma altına aldı.

Çınarcık'ta meydana gelen arazi yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.