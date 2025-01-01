Yalova’nın İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana gelen yangında, MS hastası olduğu öğrenilen engelli kadın Ümmügül Göcük (54), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Yangın, Yalova’nın Ömür Sokak’ındaki bir binanın zemin katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ancak, yangının çıktığı dairede bulunan Ümmügül Göcük, hayatını kaybetti.

Savcı ve polis ekipleri olay yerinde

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucu, yangının çıkış nedeni araştırılmak üzere polis ve savcı ekipleri soruşturma başlattı. Engelli kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer olayla ilgili tahkikatı derinleştiriyor.