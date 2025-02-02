Yalova’da içme suyu hattında yaşanan "köpüklenme" olayı sonrası gözaltına alınan Kurtköy Muhtarı Y.T. ve eski belediye çalışanı muhtar azası S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ne olmuştu?

Olay, 29 Ocak akşam saatlerinde Kadıköy-Kurtköy regülatör havuzunda yaşanan köpüklenme ile başladı. Bu durum sonrasında Yalova genelinde tedbir amaçlı yaklaşık bir gün süreyle su kesintisi uygulandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde, Kurtköy Muhtarı Y.T., muhtar azası N.U., eski belediye çalışanı S.A., muhtar azaları G.K. ve Ö.B. gözaltına alındı. Zanlılardan G.K., Ö.B. ve N.U., savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Y.T. ve S.A. hakkındaki suçlamalar ağırlaştı.

2 kişi tutuklandı

Alınan su numunelerinin analizinde insan sağlığına zarar verebilecek maddelerin tespit edilmesinin ardından, Y.T. ve S.A. hakkında tutuklama talebiyle Yalova Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Zanlılar suçlamaları reddetse de, mahkeme deliller ışığında Y.T. ve S.A.'yı tutuklayarak cezaevine gönderdi.