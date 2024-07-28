Alınan bilgiye göre, saat 13.30’da Armutlu ilçesi Keçikayalıkları mevkiinde ve Kapaklı köyünde iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Bölgedeki yangınlar havadan ve karadan müdahale sonucu saat 18.45 itibarıyla kontrol altına alındı. Yangınlara 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, bölgedeki ilçe itfaiye ekipleri müdahale etti. Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına AFAD arama kurtarma ekibi, 3 jandarma timi ve sivil toplum kuruluşları gönüllüleri de destek verdi.

Konuyla ilgili Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yalova ili Armutlu ilçesinde saat 13.30 civarında Kapaklı ve Keçikayalıkları’nda iki ayrı noktada başlayan orman yangınları, ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu saat 18.45 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Kaynak: İHA