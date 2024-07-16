Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayda hafif yaralanan sürücü ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

URAP 2024 Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesini açıkladı!

URAP 2024 Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesini açıkladı!

Sürücünün emniyet şeridine çektikten sonra alevlere teslim olan kamyonet için bölgeye Altınova Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Ekiplerin başarılı çalışması sonrası yangın söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

YALOVA (AA) - İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde kamyona arkadan çarptıktan sonra yanmaya başlayan kamyonet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.