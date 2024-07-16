YALOVA (AA) - İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde kamyona arkadan çarptıktan sonra yanmaya başlayan kamyonet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Otoyolun Kılıç kavşağı mevkiinde E.A. yönetimindeki 41 AK 428 plakalı kamyonet, 16 KK 583 plakalı kamyona arkadan çarptıktan sonra dumanlar yükselmeye başladı.
Sürücünün emniyet şeridine çektikten sonra alevlere teslim olan kamyonet için bölgeye Altınova Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Ekiplerin başarılı çalışması sonrası yangın söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Olayda hafif yaralanan sürücü ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: aa