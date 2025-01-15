Yalova'nın Merkez ilçesine bağlı Sugören köyünde, köy muhtarlığına ait öğrenci servisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın seyir halindeyken başladı

Sugören köyü muhtarlığına ait resmi plakalı midibüs, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Sürücü, durumu fark eder etmez aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Yangın sırasında öğrenci bulunmuyordu

Yangın sırasında, midibüsün öğrenci taşımak için kullanıldığı ancak o sırada araçta öğrenci bulunmadığı öğrenildi. Araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangın sayesinde daha büyük bir faciadan dönüldü.