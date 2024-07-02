Gebze-İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Yalova Kılıç mevkisinde, gece saatlerinde seyir halindeki tekstil malzemesi yüklü 34 EVT 178 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Sürücü, hızla aracı terk ederek itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri hızla müdahalede bulundu

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yangına müdahale etti. Altınova Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ayrıca Çiftlikköy İtfaiyesi de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Trafik normale döndü

Yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise halen araştırılıyor. Yanan tırın kaldırılmasının ardından otoyolda trafik akışı yeniden normale döndü