Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpük nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı beşe yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında belediyeden çıkartılan işçilerin yanı sıra Kurtköy Muhtarı Y.T.'nin de olduğu öğrenilirken, arıtma tesisindeki 15 bin litre su tahliye edildi.

Yalova'da 29 Ocak'ta gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanlarının, suda köpüklenme olduğunu fark etmesi sonrası il genelinde sular kesildi.

Arıtma havuzundaki su tahliye edilirken, temizleme çalışması başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan numune alınarak inceleme başlatılırken, jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılmış olabileceğini değerlendirip çalışma başlattı.

İl genelinde 24 saat sular kesildi

Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpük cep telefonu kamerasına yansırken, arıtma tesisindeki 15 bin litre su önlem amaçlı tahliye edildi. Çalışmalar kapsamında 24 saat boyunca il genelinde sular kesildi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda yapılan ilk analiz sonuçlarına göre, suyun hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenirken, kent geneline 24 saat sonra yeniden su verildi.

İlk analiz sonucu çıktı: Su yalnızca hijyen amaçlı kullanılabilir

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, kesin ve kapsamlı analiz sürecinin devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin su kaynağını besleyen Kadiköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından yapılan ilk analiz sonuçlarına göre suyun yalnızca hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenmiştir. Ancak, kesin ve kapsamlı analiz süreçleri devam etmektedir. Sonuçlar açıklanana kadar suyun yalnızca genel temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması önerilmekte olup, içme suyu olarak tüketilmemesi, gıda hazırlığında (yemek, çay vb.) kullanılmaması ve ağız hijyeni için tercih edilmemesi gerekmektedir. Ayrıntılı analizlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu bilgilendirilecek ve gerekli duyurular yapılacaktır."

Muhtarın aracı dere çevresinde görüldü

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, daha önce işten çıkarılan belediye çalışanları G.K, Ö.B., S.A. ile Kurtköy Muhtarı Y.T. ile aynı köyde oturan N.U. gözaltına alınıp, evlerinde aramalar yapıldı.

Aynı zamanda muhtar azası olan üç belediye çalışanının, cep telefonlarından gönderdikleri mesajlar araştırılırken; jandarma ekiplerince incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde olayın yaşandığı saatlerde muhtar Y.T.'nin aracının Kurtköy Deresi çevresinde görüldüğü tespit edildi.

Şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenilirken, su hatlarının temizlik maliyetinin bilirkişi tarafından hesaplanarak soruşturma dosyasına konulacağı öğrenildi.