Yalova'da Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi'nde meydana gelen su köpüklenmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Güvenlik kamerası incelemelerinde olay sırasında Kurtköy Deresi çevresinde muhtar Y.T.'nin aracının görüldüğü tespit edildi.

İçme suyu köpüklendi, 15 bin litre su tahliye edildi

29 Ocak gecesi Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanları, suda anormal bir köpüklenme fark etti. Bunun üzerine il genelinde su kesintisine gidilerek arıtma havuzundaki su tahliye edildi ve temizleme çalışmaları başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sudan numuneler alarak inceleme başlattı. Jandarma ekipleri ise Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılmış olabileceği ihtimali üzerinde durarak kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi.

Suyun hijyenik kullanımı risk taşımıyor

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda yapılan ilk analizlerde suyun hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlendi. 24 saatlik su kesintisinin ardından şehre yeniden su verilmeye başlandı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, analiz sonuçlarına göre içme suyunun güvenli olduğu ve halk sağlığı açısından risk taşımadığı bildirildi.

Muhtarın aracı dere çevresinde görüldü

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada daha önce belediye ile ilişiği kesilen çalışanlar G.K., Ö.B., S.A. ile Kurtköy Muhtarı Y.T. ve aynı köyde yaşayan N.U. gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede güvenlik kameralarında muhtar Y.T.'nin aracının olay sırasında Kurtköy Deresi çevresinde görüldüğü tespit edildi.

Şüphelilerin cep telefonları ve gönderilen mesajlar da soruşturma kapsamında araştırıldı. Söz konusu köpüklenme nedeniyle su hatlarının temizlenme maliyetinin bilirkişi tarafından hesaplanarak dosyaya ekleneceği öğrenildi.

"Başımız dik" açıklaması

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Muhtar Y.T., adliyeye getirildiği sırada basın mensuplarına “Başımız dik” ifadelerini kullandı.