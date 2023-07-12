İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, son olarak Partizan formasını giyen oyun kurucu Yam Madar’ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 1,90 boyundaki İsrailli oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, 22 yaşındaki genç oyun kurucunun kariyerine dair bilgilere yer verilirken, 2022-2023 sezonunda EuroLeague’de yılın ‘Yükselen Yıldızı’ seçildiğinin altı çizildi.

Öte yandan sarı-lacivertli takım, Devin Booker ve Carsen Edwards ile yollarını ayırdığını paylaştı.

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