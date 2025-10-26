Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Uluslararası Hava Oyunları Festivali’nde, iniş sırasında havada çarpışan 2 yamaç paraşütü 3 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Yamaç paraşütleri çarpıştı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 25’inci Uluslararası Hava Oyunları Festivali kapsamında uçuş yapan yamaç paraşütleri inişe geçtiği sırada havada çarpıştı. Olay saat 14.30 sıralarında Belcekız Plajı üzerinde meydana geldi.

Single ve tandem yamaç paraşütleri, inişe geçerken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle paraşütçüler kontrolü kaybederek sert bir iniş yaptı. Paraşütlerdeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri tarafından Fethiye’deki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.