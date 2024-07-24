Dünyanın dört bir yanından yamaç paraşütü sporcuları, Paragliding World Cup Çameli 2024 için Türkiye'nin Denizli iline bağlı Çameli ilçesinde bir araya geliyor. 3-10 Ağustos tarihleri arasında Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nde düzenlenecek olan şampiyona, nefes kesen anlara sahne olacak.

Etkinliğin detayları

Paragliding World Cup Çameli 2024, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 11.00'de yapılacak açılış töreni ile resmen başlayacak. Etkinlik süresince, dünyanın en yetenekli yamaç paraşütçüleri, Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nde uçuşlarını gerçekleştirecek. Sporcular, performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Etkinliğe, uluslararası düzeyde tanınmış birçok yamaç paraşütü sporcusu katılıyor. Yarışmacılar, birbirinden zorlu parkurlarda yeteneklerini sergileyerek en yüksek puanı almaya çalışacak. Bu yılki yarışmaya farklı ülkelerden çok sayıda sporcu katılım gösteriyor, bu da etkinliğin rekabet seviyesini artırıyor.

Etkinlik programı

Şampiyona, 3-10 Ağustos tarihleri arasında her gün çeşitli uçuş etkinlikleri ve gösterilerle dolu bir program sunacak. İzleyiciler, yamaç paraşütü sporunun farklı yönlerini keşfetme fırsatı bulacak ve yarışmacıların heyecan dolu uçuşlarına tanıklık edecek. Etkinliğe katılım ise ücretsiz.