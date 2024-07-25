Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenecek Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Şampiyonası, 3 Ağustos Cumartesi günü Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nde başlıyor.

Yamaç Paraşütü tutkunlarının heyecanla beklediği Dünya Kupası Şampiyonası, Denizli'nin Çameli ilçesinin 2140 metre yüksekliğindeki Yaylacık Dağı'ndan başlayacak. Etkinlik, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 11.00'de düzenlenecek açılış programı ile start alacak.

3 Ağustos Cumartesi günü Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nde başlayacak. Saat 11.00'de yapılacak açılış programıyla başlayacak olan şampiyonaya, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, etkinliğe tüm macera tutkunlarını ve spor severleri davet etti.

Denizli'nin Çameli ilçesi, Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti, hem yerli hem de yabancı paraşüt sporcularını ağırlayacak.