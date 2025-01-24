Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı faciada, 10 yıl otelde çalışan Erkut Malaycı, önemli ihlalleri ve oteldeki ciddi eksiklikleri açıkladı.

Yangın merdivenleri kayak odasına açılıyordu

Grand Kartal Oteli’nde 10 yıl boyunca çalışan Erkut Malaycı, yangın esnasında yaşanan korkunç olaylarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Malaycı, oteldeki yangın merdivenlerinin doğru şekilde konumlandırılmadığını belirterek, “Yangın merdivenleri kayak odasına açılıyordu, dışarı çıkacak şekilde değildi. İçerideki personel bile yangın merdivenlerini bulmakta zorlanıyordu” dedi.

Elektrik kesildiğinde yangın merdivenlerini bulmak zorlaşıyordu

Erkut Malaycı, yangın merdivenlerinin sadece iç mekanlarda bulunduğunu ve elektriklerin kesildiği anda bu merdivenlerin kullanılmasının imkansız hale geldiğini ifade etti. “Elektrikler kesildiğinde yangın merdivenlerinin yeri belli olmuyordu. Yangın merdivenlerini kullansalardı, çıkışları kayak odasına giderdi ve o alan zaten alev topuydu” şeklinde konuştu.

Yangın alarmı çalışmadı: Tütün içenler tespit edildi

Otelin alarm sistemine dair de çarpıcı açıklamalarda bulunan Malaycı, yangın alarmının yalnızca personelin tütün içmesi sonucu devreye girdiğini belirtti. “Yağmurlama sistemi yoktu. Otelde tütün içenler vardı ama alarm bir kez olsun çalışmadı. O an alarmı gördük ama sonrasında müşteriler de içmesine rağmen alarmı hiç duymadık” diyerek sistemin işlevsizliğine dikkat çekti.

Otelde 350 kişi vardı: Personel ve müşteriler zor durumdaydı

Yangın sırasında otelde yaklaşık 350 kişinin bulunduğunu belirten Malaycı, otel personelinin sadece bir kısmının yangın anında aktif olduğunu söyledi. “Otelde 120 personel vardı, 230 müşteri vardı. Yangın anında sadece 5-6 personel aktifti. Bu kadar kalabalık bir otelde, yangın anında nasıl bir kaos yaşandığını tahmin edebilirsiniz” dedi.

Kartal Otel ile birbirinden ayrı iki şirket

Malaycı, Grand Kartal Otel ile yanındaki Kartal Otel’in farklı şirketler olduğunu ve aralarında ciddi bir çekişme olduğunu da sözlerine ekledi. “Bu iki otel birbirinden bağımsızdır. İki kardeşin otelidir ama birbirleriyle düşmanlar” diyerek, işletmeler arasındaki ilişkiye de dikkat çekti.