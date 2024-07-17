Bugün sabah saatlerinde Balıkesir'e ulaşan İstanbul-İzmir seferini yapan Varan Turizm'e ait bir yolcu otobüsünde, su ısıtıcı bölümünde çıkan yangın büyük panik yarattı. Yangın hızla büyümeden otobüs personelinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Şoför, otobüsü güvenli bir yere çekerek yaklaşık 40 yolcuyu tahliye etti.

Yangın sonrası, yolcuların mağduriyeti devam etti

Otobüs içi dumanla dolarken, birçok yolcu firma yetkililerinden yeni bir otobüs talep etti. Ancak firma, yeni bir araç göndermeyerek, yolcuları aynı otobüsle yolculuğa devam etmek zorunda bıraktı. Bazı yolcular, astım gibi sağlık sorunları nedeniyle bu durumu reddetmek istedi, ancak alternatif bir çözüm önerilmedi.

Yolcuların tepkisi üzerine firmadan açıklama geldi

Yolcuların tepkisi üzerine, bir WhatsApp grubu oluşturarak ortak bir açıklama yapan grup, Varan Turizm'in yolcuların güvenliği ve mağduriyetiyle ilgilenmediğini öne sürdü. Firma ise olaya dair herhangi bir açıklama yapmadı ve yolcuların mağduriyetine ilişkin itirazları dikkate alınmadı.

Hukuki süreç başlatıldı

Jandarma ekipleri tarafından tutulan tutanakta, yangın sonrası yolcuların mağdur edildiği ve otobüs değişikliği taleplerinin karşılanmadığı belirtildi. Yolcular, olayın ardından Balıkesir'de yaklaşık 2,5 saat boyunca beklemek zorunda kaldıktan sonra aynı otobüsle yolculuğa devam etmek zorunda bırakıldı.