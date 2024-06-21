Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personelleri, toplamda 119 olaya müdahale ederken, bu olayların 69'unu orman, ot ve çöp yangın ları oluşturdu.

Sıcak Hava ve Yangın Riski

Marmara ve Ege Bölgeleri'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yangın olaylarının artmasına neden oldu. Balıkesir'in 20 ilçesinde geniş bir coğrafyada hizmet veren itfaiye personeli, yoğun bir mesai harcayarak yangınlarla mücadele ediyor. Son 24 saatte Bigadiç ve Susurluk ilçelerinde en büyük yangınlar meydana geldi.

İtfaiye Daire Başkanı'ndan Uyarılar

Balıkesir İtfaiye Daire Başkanı Seyfullah Tolga, itfaiye personelinin özverili çalışmasını vurgularken, kırsal bölgelerde anız yakılmaması gerektiğini belirtti. Tolga, "İtfaiye personelimiz canla başla mücadelesini veriyor. Özellikle kırsal bölgelerde anız yakılmaması gerekir. Şu an valilik kararı ile yasaktır. Çiftçilerin 1 yıllık emeği zayi olmaması, kendilerinin de zarar görmemesi için bu yasaklara uyması gerekir. Biçerdöver ile hasat konusunda Balıkesir Valiliği'nin talimatı var. Hububat hasadı 18.00 ile sabah 10.00 saatleri arasında yapılmalı. Vatandaşlarımızdan bu hususlara dikkat etmesini rica ediyoruz," dedi.

Yangınları kısa sürede kontrol altına alan Balıkesir ekiplerinin başarısında, itfaiye personeli, orman ekipleri ve yangın söndürme hava gücünün uyum içinde çalışması büyük rol oynuyor. Bu koordinasyon sayesinde, yangınlar daha etkili ve hızlı bir şekilde söndürülebiliyor.

Yetkililer, vatandaşların yangın riskine karşı duyarlı olmalarını ve özellikle kırsal bölgelerde anız yakmamalarını önemle hatırlatıyor. Bu tedbirler, hem doğanın korunması hem de can ve mal kaybının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.