Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezinde önceki gün çıkan, 79 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yaşandığı 12 katlı Grand Kartal Otel mühürlendi.

Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki beş otelden biri olan Grand Kartal Otel’de önceki gece yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre eksi bir, arka giriş kapısına göre ise dördüncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.

Saat 03.21’de, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangında, 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın 11 saatlik çalışma sonucu söndürülebildi.

Ağır hasarlı otel mühürlendi

Yaşananların ardından soruşturma başlatıldı ve işletme sahibi, şirket genel müdürü, otel müdürü ile Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili dört başmüfettiş ve altı savcı görevlendirildi.

Büyük hasar gören otel mühürlendi. Otelin ana giriş kapısına şerit çekilip mühür konuldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ön raporda, otele ağır hasar raporu verildi.

Ayrıca otelde gün içinde jandarma ekiplerinin ziynet eşyası ve değerli eşya araması yapacağı öğrenildi.