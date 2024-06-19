Aydın'ın Efeler ilçesindeki Balıkköy Mahallesi'nde dün meydana gelen yangın, büyük bir felaketin eşiğinden dönülmesine neden oldu. Mahalledeki bir evde bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın, hızla büyüyerek yanındaki diğer eve de sıçradı. İhbar üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, hızlı ve etkili bir müdahaleyle alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın, 2 ev ile bir saman damında ciddi zarara yol açarken, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde mahalle genelinde daha büyük bir hasar ve can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışmalarına devam ettiler ve çevredeki diğer evlerin de zarar görmesini önlediler.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler devam ederken, mahalle sakinleri olayın nasıl başladığını henüz net bir şekilde belirleyemediklerini ifade ettiler. Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve yangın riskine karşı tedbirlerin alındığını belirttiler.

Olayın ardından mahalledeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ve yetkililere hızlı müdahaleleri için teşekkür ettiler. Yangın, mahalledeki dayanışma ve acil durum planlamasının önemini bir kez daha ortaya koydu ve bölgedeki yangın söndürme ekiplerinin önemli rolünü vurguladı.