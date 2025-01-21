Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otelde çıkan yangının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yangının derin üzüntü yarattığını belirterek, olaydan etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve psikolojik destek sağlamak amacıyla 13 psikososyal destek ekibi oluşturulduğunu duyurdu.

155 kişiye ulaşıldı

Bakan Göktaş, “42 personelden oluşan ekiplerimiz, yangın bölgesine ve hastanelere yönlendirildi. Şu ana kadar yangından etkilenen 155 kişiyle birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Sahada vatandaşlarımıza destek olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Bakan Göktaş, yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Psikososyal destek çalışmalarının devam edeceğini belirten Bakanlık, mağdur vatandaşların yanında olmaya devam edecek.