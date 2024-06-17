İzmir'in Bayındır ilçesinde, Arife akşamı Yakacık köyü yakınlarında başlayan orman yangını büyük bir tehlike oluşturdu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, Yakacık ve Buruncuk köylerini tehdit etmeye başladı. Yangın ihbarını alan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Serkan Topkaya ve ekibi, hızla olay yerine intikal etti.

Yanarak can verdi

Gece boyunca canhıraş bir şekilde yangınla mücadele eden Topkaya ve ekibi, yangını kontrol altına aldıktan sonra geri dönmek üzere yola çıktılar. Ancak Kemalpaşa ilçesi Vişnelik mevkiinde görev aracı bir anda yoldan çıkarak devrildi ve yanmaya başladı. Kazada, kahraman ormancı Serkan Topkaya yanarak şehit oldu. Acı haberi Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından duyurdu ve şunları söyledi: "Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."

Cenaze namazından sonra toprağa verildi

Kahraman ormancı Serkan Topkaya için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Karşıyaka merkezinde tören düzenlendi. Topkaya'nın cenazesi, Kemalpaşa Rabia Hatun Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemalpaşa Cennetbahçe Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.