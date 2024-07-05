Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı altyapı çalışmalarını durdurdu. Orman yangınlarının arttığı bir dönemde tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın havuzları, yolları ve gözetleme kuleleri gibi kritik projeler iptal edildi.

Dalaman orman yolu, Köyceğiz bağlantı yolu, Kütahya yangın havuzu, Zonguldak yeni orman yolu, Kargı traktör yolu, Bergama helikopter pisti ve Osmaniye yangın ekip binası ihaleleri de tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre Kütahya’daki orman yolu 1,3 milyon, Tavşanlı yangın havuzu 746 bin, Karaisalı gözetleme kulesi 567 bin, Akhisar insansız hava aracı merkezi yapımı ise 828 bin liraya mal olacaktı.

DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen, iptal edilen 20 ihalenin toplam bedelinin, Tarım Orman Bakanlığının kullandığı bir Mercedes’in değeri kadar olduğunu söyleyerek “Bütün ormanlarımız için alınacak tedbirler Bakanın bindiği Mercedes’ten daha değersiz olamaz” dedi.

Hazine Bakanlığında 23,9 milyonluk tadilat

Hazine ve Maliye Bakanlığının Ankara Dikmen’deki binalarında yer alan tuvaletlerin ise tadilat ihalesi yapıldı.

10 Haziran 2024’te tuvalet yenileme ihalesine göre 150 gün sürecek tadilat için 23 milyon 933 bin lira harcanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayında Tasarruf Genelgesi yayımlamıştı. Genelgede binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, yurtdışı geçici görevlendirme giderleri, enerji ve atık yönetimi, haberleşme giderlerinde tasarruf hedeflenmişti.

Bakan Mehmet Şimşek genelgesinde, kamu kurumlarında üç yıl süreyle yeni inşaat yapılmamasını isteyerek şöyle konuşmuştu:

“Bugünkü tedbir setini geçmiş uygulamalardan farklı kılan üç husus var. Birincisi, Orta Vadeli Program'ın özüne uygun olarak kamuda verimliliği artırarak tasarrufu artırmayı amaçlıyoruz. İkinci olarak, bu paketle çok güçlü bir izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz. Son olarak, tedbirler bütün kamuyu kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Yani, merkezi idareler, mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeler ve fonlar, bütün kamu bu tedbir paketinin kapsamındadır.”