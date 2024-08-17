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Yangının hızla yayıldığı bölgede, tedbir amaçlı olarak evlerin boşaltılması talimatı verilmişti. Ancak Karaağaç, evinin çevresindeki kuru otları tırmıkla temizleyerek alevlerin evine ulaşmasını önlemeyi başardı. Evin çevresinde etkili olan alevler, Karaağaç’ın bu cesur müdahalesi sayesinde eve zarar vermedi.

Salihli'nin Kale Mahallesi'nde yaşayan Karaağaç, iki gün önce başlayan yangının evine yaklaştığını fark ettiğinde hemen harekete geçti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 77 yaşındaki Zehra Karaağaç , evini orman yangını ndan korumak için çevredeki kuru ot ları temizleyerek evini korudu.

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