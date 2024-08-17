Manisa'nın Salihli ilçesinde, 77 yaşındaki Zehra Karaağaç, evini orman yangınından korumak için çevredeki kuru otları temizleyerek evini korudu.
Yangını farkedince harekete geçti
Salihli'nin Kale Mahallesi'nde yaşayan Karaağaç, iki gün önce başlayan yangının evine yaklaştığını fark ettiğinde hemen harekete geçti.
Yaşlı kadından cesur müdahale
Yangının hızla yayıldığı bölgede, tedbir amaçlı olarak evlerin boşaltılması talimatı verilmişti. Ancak Karaağaç, evinin çevresindeki kuru otları tırmıkla temizleyerek alevlerin evine ulaşmasını önlemeyi başardı. Evin çevresinde etkili olan alevler, Karaağaç’ın bu cesur müdahalesi sayesinde eve zarar vermedi.
Kaynak: AA